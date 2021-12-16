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Легенда боксу переміг п'ятьох за одну ніч: Кличко хоче побити його рекорд

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 12:15
В закладинки
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Рекорд Джорджа Формана не дає спокою Володимиру Кличку. Але за свою кар'єру легендарний американець встановив ще одне неймовірне досягнення
Мухаммед Алі і Джордж Форман під час легендарного бою
Мухаммед Алі і Джордж Форман під час легендарного бою / Фото: Getty Images

У жовтні 1974 року Мухаммед Алі та Джордж Форман зустрілися в одному з найлегендарніших поєдинків в історії боксу, відомому як "Гуркіт у джунглях".

Форман, який на сім років молодший за Алі, їхав у Заїр у статусі чемпіона та фаворита бою, але несподівано був нокаутований у восьмому раунді.

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Ця поразка стала першою для Формана у професійній кар'єрі, чому боксер дуже засмутився.

Джордж намагався виправдати свою поразку і всіляко звинувачував у цьому Алі. Пішли теорії змови про виснаження організму, швидкий відлік рефері після нокдануа і навіть заявив, що вода була отруєна.

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Джордж Форман на ринзі
Джордж Форман на ринзі / Фото: Getty Images

А потім Форман вирішив довести свою витривалість та силу, влаштувавши боксерський марафон. Через шість місяців у Торонто Форман провів п'ять поєдинків за один вечір та всі виграв!

Форман хотів довести Алі, що він, як і раніше, найкращий боєць, незважаючи на поразку в Заїрі.

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Мухаммед відвідав дію і якийсь час спостерігав за шоу, сидячи біля рингу, але, судячи з усього, видовище не справило на нього враження, адже реваншу між боксерами так і не відбулося, пише sportscasting.com.

Мухаммед Алі. Фото Dutch National Archives

В 1977 Форман повісив рукавички на цвях і пішов зі спорту на 10 років, але злидні і борги змусили його повернутися на ринг.

Читайте також: Легенда боксу на продажі грилю заробив більше, ніж на рингу. Як так вийшло?

Повернення на боксерський олімп вийшло тернистим, але все ж свого Джордж досяг у 1994 році, коли став найвіковішим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Саме цей рекорд не дає спокою Володимиру Кличку.

"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі
"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі / Фото: Instagram

"Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – уже неодноразово заявляв Кличко-молодший.

Втім, у недавньому інтерв'ю Кличко зазначив, що Форман встановив рекорд у 45 років та 10 місяців. Володимиру зараз 45, тож українець вважає, що поки що рано повертатися на ринг.

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