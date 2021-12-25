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Это корм для Усика! Фьюри предрекли шокирующий разгром

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 декабря, 20:31
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Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт, который был спарринг-партнером Александра Усика, рассказал, почему украинец одолеет Цыганского короля
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Фьюри разгромил Усика по количеству детей на рождественском фото, но вот в ринге в поединке с украинцем британца ждет фиаско.

Такое заявление сделал бывший спарринг-партнер Александра Усика американец Малик Скотт, который в последнее время работает тренером Деонтея Уайлдера.

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"Я не думаю, что победа над Фьюри – это что-то необычное. Я считаю, что если ты не являешься чрезвычайно опасным стрелком, как Уайлдер, то будешь кормом для Усика", – приводит слова Малика Скотта Fightnews со ссылкой на Boxingnewsonline.

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

"Сейчас хорошее время для Усика, чтобы подраться с Фьюри. Да, Тайсон побил Уайлдера, но он уже не тот, что раньше. Помимо меня, об этом говорит только один человек – Джон Фьюри, его отец".

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

"Стиль, в котором сейчас дерется Фьюри, сработает на Усика и позволит ему выиграть эту битву. Если кто и может побить Александра, так это Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот новый Фьюри подходит Александру. Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году".

"Фьюри победил Уайлдера после 11 раундов рубки. Он не мастер нокаутов. Как Фьюри справится с ударами Усика, когда поймет, что этот парень бьет тяжелее, чем он ожидал? Как закончится их бой? Я жду, что Усик побьет Тайсона", – подытожил Малик Скотт.

Малик Скотт восхищается Александром Усиком
Малик Скотт восхищается Александром Усиком / Фото: Instagram

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Отметим, что весной Усика ждет реванш с Энтони Джошуа, а Фьюри – поединок с Диллианом Уайтом. Если Александр и Тайсон победят, то во второй половине 2022-го сойдутся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.

Добавим, что ранее Малик Скотт раскрыл секрет успеха Усика – этой адский зоопарк не тренировках.

СМОТРИТЕ, КАК УСИК ПОБЕДИЛ ДЖОШУА

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