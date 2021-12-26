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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик зелений, а Лома знову з прапором України: оце так Різдво!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 грудня, 18:20
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Такими, як на свіжій різдвяній картині британця Гаррі Ворда, ми зіркових українських боксерів ще не бачили
Картина у виконанні Гаррі Ворда
Картина у виконанні Гаррі Ворда / Фото: Instagram

Олександру Усику та Василю Ломаченку знайшлося місце на різдвяній картині, присвяченій головним героям боксу-2021, у виконанні британського художника Гаррі Ворда.

У ролі Санти, який поганяє оленями, тут зображений Тайсон Ф'юрі, але якраз за лівим плечем у нього прилаштувався зелений до неможливості Олександр Усик в образі Грінча – викрадача Різдва.

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Задум очевидний: ще недавно українця в хевівейті ніхто не брав до уваги, а тепер він уже відібрав чотири чемпіонські пояси в Ентоні Джошуа і має всі шанси "викрасти" п'ятий, яким поки що володіє Ф'юрі.

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Що стосується кума Усика Василя Ломаченка, то він кидається сніжками в Девіна Хейні, одного зі своїх можливих суперників у 2022 році. Але в найвигіднішій позиції серед сніжкометальників на малюнку, позаду в Ломи, Джордж Камбосос – король легкого дивізіону. Цілиться він чи то в Лому, чи то в Хейні.

Примітна деталь – Ломаченко на малюнку укутаний шарфом кольорів українського прапора, який проігнорував після грудневої перемоги над Річардом Коммі, віддавши перевагу стягу Аккермана.

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Нагадаємо, за це Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чортівня!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.

Василь Ломаченко і Володимир Кличко
Василь Ломаченко і Володимир Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

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