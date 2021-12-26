Прапор України має бути! Ексчемпіон світу поставив Ломаченка на місце

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі українець В'ячеслав Сенченко висловився стосовно скандалу з Василем Ломаченком та українським прапором

Сенченко розкритикував Ломаченко за історію з прапором / Фото: Getty Images

Сенченко вважає, що Ломаченко вчинив неправильно, коли святкував перемогу над Коммі не з державним прапором.

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Тоді боксер накинув на плечі прапор Аккермана, т. е. Білгорода-Дністровського, – свого рідного міста.

"Моя думка, що якщо ти виходиш на міжнародну арену... Це ж не чемпіонат України де кожен представляє своє місто. Це бій за звання чемпіона світу, який ми представляємо свою країну. Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах.

Ломаченко із прапором Акермана. Фото: Getty Images

Ломаченко – патріот, не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент. Вважаю, що прапор України мав бути, ну чи два прапори", – сказав Сенченко Youtube-каналу Два Бічні.

Цікаво, що на початку професійної кар'єри Ломаченко красувався з українським прапором на рингу.

Раніше Ломаченко не цурався українського прапора. Фото: AFP

Але потім, коли його дедалі більше почали критикувати за позицію щодо війни з Росією, боксер перестав виносити на ринг державний стяг.

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Раніше ми писали, що Ломаченко усунений від боксу: боягузтво на рингу і скандал із прапором не пройшли даремно . Ломаченку після перемоги над Комі заборонили повертатися на ринг. Таке рішення ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк.