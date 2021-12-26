Новий скандал! Ломаченко віддав золоті медалі Росії

Із них костромська майстерня зробила хрестик для батька українського боксера – Анатолія Ломаченка, такий подарунок Василь зробив йому на день народження

Ломаченко відправив своє золото до Костроми / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські медалі з Пекіна-2008 та Лондона-2012 до російської майстерні "Крестик резной", у Костромі, щоб там із них зробили натільний хрест його батькові та тренеру – Анатолію Ломаченку.

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Таким виявився подарунок Ломаченка-молодшого на 57-річчя Ломаченку-старшому.

Про виконання замовлення спортсмена російська компанія повідомила у себе в Instagram.

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"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. З них виконаний натільний хрест для найближчої і найдорожчої людини – батька!"

"Нашому захопленню та повазі немає меж, Василю Анатолійовичу. Уклін Вам!" – написали у російській майстерні, з якою вже багато років співпрацює родина Ломаченків.

Ломаченко із золотом Пекіна-2008 / Фото: НОК України

Зауважимо, що від кожної із двох золотих олімпійських медалей Василя Ломаченка було відпиляно по шматочку. Разом із хрестом нагороди були відправлені назад сім'ї боксера у спеціальному футлярі із написом: "Крест Христов для нас победный венец".

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Нагадаємо, після недавньої перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі спалахнув скандал.

Святкуючи перемогу у Нью-Йорку, Ломаченко укутався у прапор рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), а не України.

За ігнорування державного прапора Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чортівня!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.

За Ломаченка, своєю чергою, заступився колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик, який заявив: "А Білгород-Дністровський – це що, не Україна?"