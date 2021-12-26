Новый скандал! Ломаченко отдал золотые медали России

Из них костромская мастерская сделала крестик для отца украинского боксера – Анатолия Ломаченко, такой подарок Василий сделал ему на день рождения

Боксер отправил свое золото в Кострому / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали с Пекина-2008 и Лондона-2012 в российскую мастерскую "Крестик резной", в Костроме, чтобы там из них сделали нательный крест его отцу и тренеру – Анатолию Ломаченко.

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Таким оказался подарок Ломаченко-младшего на 57-летие Ломаченко-старшего.

О выполнении заказа спортсмена российская компания сообщила у себя в Instagram.

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"Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный, из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!"

"Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич. Поклон Вам!" – написали в российской мастерской, с которой уже много лет сотрудничает семейство Ломаченко.

Ломаченко с золотом Пекина-2008 / Фото: НОК Украины

Отметим, что от каждой из двух золотых олимпийских медалей Василия Ломаченко было отпилено по кусочку. Вместе с крестом награды были отправлены назад семье боксера в специальном футляре с надписью: "Крест Христов для нас победный венец".

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Напомним, после недавней победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми вспыхнул скандал.

Празднуя победу в Нью-Йорке, Ломаченко укутался во флаг родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), а не Украины.

За игнорирование государственного флага Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.

За Ломаченко, в свою очередь, заступился бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, заявивший: "А Белгород-Днестровский – это что, не Украина?"