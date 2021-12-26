Ломаченка прирівняли до фаната Путіна: скоро дочекаємось на спині триколор?

Катмен Василя Ломаченка Расс Абнер порівняв українця з найкращими роками Роя Джонса. Легендарний американець давно заплямував свою репутацію зв'язками з російським президентом

Ломаченко порівняли з Роєм Джонсом / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи не кожен поєдинок Василя Ломаченка супроводжується якимось скандалом. Після перемоги над Коммі він розлютив усіх витівкою з прапором. А тепер його ще й до фаната Путіна прирівняли.

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Що сказав Расс Абнер

Лома виступив просто приголомшливо в бою з Коммі. То був майстер-клас. Здавалося, що це нагадує найкращі роки Роя Джонса коли він домінував над бійцями світового рівня. Це був віртуозний виступ людини, яку я вважаю легендою сучасного боксу. Можливо, ми більше ніколи не побачимо таких бійців.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

Те, як Лома тримається на ближній дистанції, коли суперники завдають удару по ньому, але не можуть хоч якось влучити, – це дивовижно. Він задає темп, який можуть підтримати лише кілька людей. Єдина причина, через яку з ним можуть намагатися змагатися бійці на кшталт Коммі, – це їхня перевага у габаритах.

Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Коммі показав велику мужність, але йому не було чим відповісти на навички Ломи", – цитує Абнера xsport.ua.

Хто такий Рой Джонс

Рой Джонс – справжня легенда боксу, призер Олімпіади-1988, чемпіон світу у п'яти вагових категоріях та кумир Василя. Але на заході кар'єри американець вляпався в скандал, погодившись за гроші проміняти батьківщину на російський паспорт.

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Джонс повинен був покращити репутацію Путіна та його політики у світі, а у відповідь Росія погасила мільйонні борги боксера у США

Джонс хвалив президента Росії та зустрічався з ним у Севастополі, через що був включений до бази "Миротворця". Пізніше Джонс гостював у Чечні на запрошення Рамзана Кадирова.

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Рой Джонс прийняв російське громадянство і мав намір відкрити бізнес у Криму. Він навіть провів бій під російським прапором, але у першому ж поєдинку за нову батьківщину з тріском програв.

Сподіваємось, що Вася на тлі скандалу з українським прапором не надумає перекинутися під триколор, як його кумир.

Раніше ми писали, що Ломаченка відсторонено від боксу: боягузтво на рингу і скандал із прапором не пройшли даремно. Ломаченку після перемоги над Комі заборонили повертатися на ринг. Таке рішення ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк.