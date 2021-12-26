Ломаченко приравняли к фанату Путина: скоро дождемся на спине триколор?

Чуть ли не каждый поединок Василия Ломаченко сопровождается каким-то скандалом. После победы над Комми он разозлил всех выходкой с флагом. А теперь его еще и к фанату Путина приравняли.
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Что сказал Расс Абнер
Лома выступил просто потрясающе в бою с Комми. Это был мастер-класс. Казалось, что это напоминает лучшие годы Роя Джонса, когда он доминировал над бойцами мирового уровня.
Это было виртуозное выступление человека, которого я считаю легендой современного бокса. Возможно, мы больше никогда не увидим таких бойцов.
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То, как Лома держится на ближней дистанции, когда соперники наносят по нему удары, но не могут хоть как-то попасть, – это изумительно.
Он задает темп, который могут поддержать только несколько человек. Единственная причина, по которой с ним могут пытаться соперничать бойцы вроде Комми, – это их преимущество в габаритах.
Комми показал большое мужество, но ему не было чем ответить на навыки Ломы", – цитирует Абнера xsport.ua.
Кто такой Рой Джонс
Рой Джонс – настоящая легенда бокса, призер Олимпиады-1988, чемпион мира в пяти весовых категориях и кумир Василия. Но на закате карьеры американец вляпался в скандал, согласившись за деньги променять родину на российский паспорт.
Джонс должен был улучшить репутацию Путина и его политики в мире, а в ответ Россия погасила миллионные долги боксера в США.
Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца". Позже Джонс гостил в Чечне по приглашению Рамзана Кадырова.
Рой Джонс принял российское гражданство и намеревался открыть бизнес в Крыму. Он даже провел бой под российским флагом, но в первом же поединком за новую родину с треском проиграл.
Надеемся, что Вася на фоне скандала с украинским флагом не надумает переметнуться под триколор, как его кумир.
Ранее мы писали, что Ломаченко отстранен от бокса: трусость на ринге и скандал с флагом не прошли даром. Ломаченко после победы над Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.