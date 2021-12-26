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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Той же Усик, тільки важчий: названо найнебезпечнішу копію українця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 грудня, 19:43
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Олександру Усику 2022 року пророкують перемогу над Ентоні Джошуа та проблему в бою з Тайсоном Ф'юрі, бо той за інтелектом – копія українця
Для Усика топ-загроза - його ж копія, Ф'юрі
Для Усика топ-загроза - його ж копія, Ф'юрі / Фото: Instagram

Чемпіон світу-2011 серед любителів та колишній партнер Олександра Усика з олімпійської збірної Євген Хитров назвав Тайсона Фьюрі клоном українського суперважа за боксерським інтелектом.

Тому з Циганським королем Усику буде найскладніше. Інша справа – Ентоні Джошуа. Хитров переконаний, що Усик і в реванші декласує останнього.

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Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

"Я говорив із самого початку, що Джошуа – найлегший суперник для Вусатого. У реванші Вусатий знову в нього виграє".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Справа в тому, що Джошуа – середньостатистичний суперваж, у нього немає такого боксерського інтелекту, як у Вусатого. У Вусатого божевільний боксерський інтелект. І він тримає себе в ідеальній формі. А Джошуа... Промоутер Гірн провів його всіма шляхами так, щоб він завоював три титули".

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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"Але Вусатий зводив Ентоні до дитячого садка. Він і в реванші виграє, тому вони і намагаються пропетляти, щоб не боксувати відразу в реванші, щоб Вусатий спочатку відбоксував із Ф'юрі".

Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій
Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"От Ф'юрі – це найнебезпечніший суперник для Олександра. Це той самий Вусатий, такий же красава, тільки важчий. Ось у чому проблема. Це буде бій століття", – заявив Євген Хитров в ефірі Студії боксу Віктора Ялимова.

/ Фото: Instagram

Зазначимо, що, згідно з попередніми домовленостями, навесні Усика чекає реванш з Ентоні Джошуа, а Ф'юрі – поєдинок з Ділліаном Вайтом. Якщо Олександр та Тайсон переможуть, то у другій половині 2022-го зійдуться за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.

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Раніше тренер Деонтея Вайлдера навангував Ф'юрі розгром у бою з Усиком.

Зустріч Усика та Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі

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