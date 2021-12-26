Перший після Усика влаштував стрілянину у Києві (відео)

Владислав Сіренко з вогнепальною зброєю поводиться впевненіше, ніж Олександр Усик

Сіренко і Усик зі зброєю в руках / Фото: Колаж: Сьогодні

У суперважа із Києва Владислава Сіренка, мабуть, залишилося море невитраченої енергії після того, як рефері присудив йому скандальну перемогу нокаутом над співвітчизником Андрієм Руденком під час нещодавнього вечора боксу у Броварах.

Сіренко зі скандалом переміг Руденка / Фото: Instagram

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Ось Сіренко і вирушив до одного з тирів Києва, де влаштував стрілянину з пістолета по різних мішенях – як перебуваючи на місці, так і в русі. Здалося, що зі зброєю Владислав – на "ти".

"Стрільба – моє нове хобі та пристрасть", – написав Сіренко у Instagram.

Нагадаємо, що 26-річний Владислав Сіренко – перший суперваж України після Олександра Усика. На його рахунку 19 перемог (16 нокаутом) та жодної поразки. Тренує його екснаставник Усика та Володимира Кличка американець Джеймс Алі Башир.

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/ Фото: Instagram

Владислав Сіренко / Фото: Instagram

У своєму наступному поєдинку Сіренко хотів би зустрітися з росіянином Муратом Гасієвим, якого свого часу Усик здолав у крузервейті.

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Владислав Сіренко VS Мурат Гассієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що небайдужий до зброї і Олександр Усик. Щоправда, поводиться з нею не так упевнено, як Сіренко.

На початку року ми писали про те, як рушниця Усика сама вистрілила на полюванні: мало не вбив напарника

"Пальчики мало не розвернулися в інший бік! Точно не читав правила поводження зі зброєю! Якби качка летіла в інший бік, ти застрелив би напарника!" – дорікали тоді Усику фоловери

Момент із небезпечним пострілом Усика – на 4:00

Зброю марки Beretta Усик отримав на 30-річчя як подарунок від свого кума – Василя Ломаченка.