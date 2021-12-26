Первый после Усика устроил стрельбу в Киеве (видео)

Владислав Сиренко с огнестрельным оружием обращается увереннее, чем Александр Усик

Сиренко и Усик с оружием в руках / Фото: Коллаж: Сегодня

У супертяжа из Киева Владислава Сиренко, видимо, осталось море неизрасходованной энергии после того, как рефери присудил ему скандальную победу нокаутом над соотечественником Андреем Руденко во время недавнего вечера бокса в Броварах.

Сиренко со скандалом одолел Руденко / Фото: Instagram

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Вот Сиренко и отправился в один из тиров Киева, где устроил стрельбу из пистолета по различным мишеням – как находясь на месте, так и в движении. Показалось, что с оружием Владислав – на "ты".

"Стрельба – мое новое хобби и страсть", – написал Сиренко в Instagram.

Напомним, что 26-летний Владислав Сиренко – первый супертяж Украины после Александра Усика. На его счету 19 побед (16 нокаутом) и ни единого поражения. Тренирует его экс-наставник Усика и Владимира Кличко американец Джеймс Али Башир.

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Владислав Сиренко с Александром Усиком / Фото: Instagram

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

В своем следующем поединке Сиренко хотел бы встретиться с россиянином Муратом Гассиевым, которого в свое время Усик одолел в крузервейте.

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Владислав Сиренко VS Мурат Гассиев / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что небезразличен к оружию и Александр Усик. Правда, обращается с ним не так уверенно, как Сиренко.

В начале года мы писали о том, как ружье Усика непроизвольно выстрелило на охоте: чуть не убил напарника.

"Пальчики чуть не развернулись в другую сторону! Явно не читал правила обращения с оружием! Если бы утка летела в другую сторону, ты застрелил бы напарника!" – корили тогда Усика фолловеры

Момент с непроизвольным выстрелом Усика – на 4:00

Оружие марки Beretta Усик получил на 30-летие в подарок от своего кума – Василия Ломаченко.