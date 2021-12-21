Украинец объявляет охоту на российскую жертву Усика

На прошлых выходных Сиренко в скандальном бою победил своего соотечественника Андрея Руденко.
"Я не ожидал, что бой закончится именно таким образом. Хотелось, конечно, доработать – мы настраивались заканчивать бой досрочно. Но получилось так, что рефери остановил поединок.
Он постоянно придерживал меня, не давал работать на сто процентов", – объяснил остановку боя боксер.
Теперь же Сиренко хочет сразиться с бывшим чемпионом в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым.
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"Есть несколько имен, я называл их ранее. Хотелось бы попробовать свои силы с Муратом Гассиевым. Есть еще ряд спортсменов из Германии, США, с которыми я хотел бы выйти в ринг и показать себя", – признался Владислав, которого цитирует b-1boxing.com.
Ранее тренер Сиренко Джеймс Али Башир захотел выставить украинца против россиянина. Напомним, Гассиев встречался с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской серии и проиграл.