В победе не сомневаюсь: непобедимого украинца хотят выставить на бой с российской жертвой Усика

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко в ближайшее время может сразиться с россиянином Муратом Гассиевым. Такие планы у его тренера Джейма Али Башира

Мурат Гассиев VS Владислав Сиренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас Сиренко готовится к поединку против своего соотечественника Андрея Руденко, который состоится 18 декабря в Броварах в андеркарте боя Беринчик – Чаниев.

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Интересно, что Руденко должен был драться с Гассиевым, но россиянин получил очередную травму, поэтому украинец удачно оказался свободным, ведь у Сиренко так же сорвался соперник из-за повреждения.

Тренер непобедимого украинца считает, что в будущем сам Сиренко может сразиться с экс-чемпионом мира в крузервейте и бывшим соперником Александра Усика.

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"Гассиев мог бы стать отличным соперником для Влада. Думаю, они бы показали зрелищный бой. Я бы очень хотел, чтобы после этого боя Влад вышел против Гассиева, показал, что готов драться на новом уровне. В победе Влада я не сомневаюсь", – цитирует Башира ua-football.com.

Гассиев Усику проиграл, а перед Руденко сломался / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что авторитетный портал boxrec.com ставит Гассиева на 9-е место в мире среди всех боксеров хэвивейта, а Сиренко занимает в рейтинге 39-е место.