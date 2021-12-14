Возвращение на ринг, борода и политический вопрос. О чем говорил Беринчик перед боем с Чаниевым

Украинский боксер ответил на вопросы журналистов, которые собрались в Parimatch Hall накануне боя против соперника из России

В субботу, 18 декабря, в Броварах в ТРЦ "Терминал" состоится вечер бокса компании братьев Кличко К2 Promotions. Всего за вечер будет проведено 8 боев, а хедлайнером мероприятия станет поединок с участием украинца Дениса Беринчика.

Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

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Чемпион WBO International в легком весе встретится в ринге с россиянином Исой Чаниевым. Для нашего соотечественника это будет 16-й бой среди профессионалов. Все предыдущие 15 завершились его победами, 9 из них – нокаутами.

Генеральным спонсором боя стала первая легальная украинская беттинг-компания Parimatch, которая провела у себя в PM Hall пресс-конференцию перед вечером бокса. В частности, Беринчик серьезно настроен на бой с Чаниевым.

"Соперник интересный. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана (Нуртас Ажбенов), вырубил его "наглушняк". Всем понравится поединок. Я давно не боксировал, поэтому голодный и готов пройти всю дистанцию.

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Но это бокс, он может закончиться в любой момент в той или иной ситуации. Призываю всех смотреть, оставайтесь на связи. Краще боксу тільки бокс. У него есть нокаутирующий удар, он злой и сильный. Он не приехал сюда отбывать свой номер и не поедет домой, выкинув полотенце".

Последний бой Беринчик провел в марте этого года, одолев техническим нокаутом чилийца Хосе Санчеса. К слову, за это время Денис успел отрастить бороду, поменяв свой имидж. Кроме того, команда боксера готовит интересный выход на ринг, чтобы удивить зрителей.

"Был в горах, ушел полностью в себя и в тренировочный процесс. Была больше борода, сейчас окультурился. Такой стиль. Я всегда старался удивить зрителей не только своим боксом, но и своим выходом. Думаю, мы подготовим с командой яркий, феерический и красочный выход".

Также на пресс-конференции был затронут и политический аспект проведения боя именно с россиянином. Беринчик высказался об оккупации его родного города Сорокино (ранее – Краснодон), заявив, что старается придерживаться позиции, что спорт вне политики.

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"Краснодон – это Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну. Они всегда были, они заложники ситуации в этом нелегком замешательстве. К сожалению, большинство не решает, это огромная политика. Я из Луганской области, из Краснодона. Война идет на моей территории, а не на всей стране в принципе. Есть моменты, конечно, но мы знаем и хотели бы, чтобы спорт был вне политики. Бокс – это джентльменский вид спорта, и там все будет четко, красиво и грамотно. По-мужицки и по-пацански".

Если же говорить об андеркарте, то главным его поединком станет бой за титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific в супертяжелом весе. На ринге сразятся двое украинцев – непобедимый Владислав Сиренко (18-0) и опытный Андрей Руденко (34-5).

Изначально Сиренко должен был биться с немцем Михаэлем Валлишем, однако боксер получил травму и отказался от поединка. Параллельно Андрей Руденко должен был сразиться с россиянином Муратом Гассиевым, но встреча также была отменена из-за травмы осетинца.

"Когда впервые узнал, что соперник поменяется и соперник травмировался, я расстроился. Очень много сил, энергии и ресурсов мы потратили, чтобы подготовиться к бою. Позже, когда узнали, что будет возможность побоксировать с Андреем Руденко, я обрадовался. Это будет очень крутой бой. Все получат настоящее удовольствие. Мой план – выйти и показать себя на все 100%, отдать свой максимум в ринге и будь что будет".

Из других поединков стоит отметить рейтинговый бой чемпиона WBO Oriental Дмитрия Митрофанова (11-0-1) против казаха Берикбая Нуримбетова (8-4-1). Оба боксера входят в ТОП-15 рейтинга среди представителей первого среднего веса.

Возвращается в ринг и Александр Спирко (20-0), который в 2015 году взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам. В субботу же уроженец Донецка вновь покажет себя в деле против боксера из Миргорода Евгения Кондратенко. Полное расписание боев вечера выглядит следующим образом:

Алмахмуд Алаа (3-0-0) vs Эдуард Деменко (1-3-0)

(3-0-0) vs (1-3-0) Игорь Шевадзуцкий (8-0-0) vs Камиль Соколовски (11-23-2)

(8-0-0) vs (11-23-2) Александр Спирко (20-0-0) vs Евгений Кондратенко (5-16-0)

(20-0-0) vs (5-16-0) Арнольд Хегай (16-1-1) vs Винсенте Мартин Родригес (39-8-1)

(16-1-1) vs (39-8-1) Василий Чеботарь (9-0-0) vs Эдуард Деменко (1-3-0)

(9-0-0) vs (1-3-0) Дмитрий Митрофанов (11-0-1) vs Берикбай Нуримбетов (8-4-1)

(11-0-1) vs (8-4-1) Владислав Сиренко (18-0-0) vs Андрей Руденко (34-5-0)

(18-0-0) vs (34-5-0) Денис Беринчик (15-0-0) vs Иса Чаниев (15-3-0)

Вечер бокса будет показан на Мегого в прямой трансляции. Начало – в 19:00. Кроме того, билеты до сих пор можно приобрести в онлайне. Цена варьируется от 500 до 4000 тысяч гривен.