Ружье Усика непроизвольно выстрелило на охоте: чуть не убил напарника (видео)

На охоте с участием Александра Усика едва не случилась беда. Причем по вине самого украинского боксера. Момент, шокировавший многих опытных охотников, попал на видео канала "Ни пуха, ни пера!".

Реклама

Читайте также: В Черновицкой области охотник застрелил мужчину, который рубил в лесу елку

Для начала охотники, среди которых был и Усик, пошли на стенд и постреляли по тарелкам. Все были в защитных наушниках, тогда как боксеру, почему-то, не подсказали поберечь свое здоровье. Зрители в комментариях распереживались по этому поводу: "Один выстрел может вызвать длительную потерю слуха и шум в ушах. Как только ущерб нанесен, уже нельзя отмотать назад. Один выстрел может положить конец его боксерской карьере".

А стоило компании охотников выйти в полевые условия, как едва не случилась беда. Усик стрелял по утке, но понял, что добыча улетела и опустил ружье. А оно выстрелило снова – непроизвольно, сообщает XSport. К счастью, все обошлось, хоть самого Усика, сложилось впечатление, от неожиданности и, возможно, испуга, передернуло.

Вот комментарии от зрителей по этому поводу:

"Усик сам офигел, что сделал что-то не так. Слава Богу, все обошлось!"

"А что, никто не заметил, что Саня "туканул" (сделал непроизвольный выстрел)?! Пальчики чуть не развернулись в другую сторону! Явно не читал правила обращения с оружием! Разрешение и ружбай, походу, подарок на день рождения?! Когда вижу таких "мыслИвцов" – шерсть на спине дыбом становится"

"Саня, охота не твое! Таких ошибок допускать нельзя! Если бы утка летела в другую сторону, ты бы застрелил напарника!"

Реклама

Момент с непроизвольным выстрелом – на 4:00

Читайте также: Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год

Реклама

Кстати, Усик признается: "На охоте приходится бывать довольно часто. Еще ни одного зверя не застрелил. Но это, наверное, хорошо. Мне нравится в охоте компания, общение больше, чем стрелять по зверю. Каким ружьем пользуюсь? Вот, береточка у меня. Beretta – это мне кум мой подарил на 30-летие. Вот я ее и использую. Правда, она очень мало выстрелов делала. Больше стояла в сейфе. Но приятно с ней ходить".

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама