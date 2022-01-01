Ф'юрі ридає: Зеленський віддав Усику недостатній пояс

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав про досягнення боксера Олександра Усика, але помилився у його регаліях

Зеленський віддав Усику титул абсолютного чемпіона світу / Фото: Колаж: Сьогодні

У своєму зверненні до українців Зеленський згадав про досягнення наших спортсменів на Олімпіаді, Паралімпіаді та окремо відзначив перемогу Усика над Ентоні Джошуа.

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"А як ми билися разом з Усиком проти Джошуа? Чотири пояси. Абсолютний чемпіон світу", – сказав Зеленський.

Але насправді для звання абсолютного чемпіона світу Усіку не вистачає ще одного поясу – WBC, який належить британцю Тайсону Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Але з легкої руки президента колишній пояс Віталія Кличка переходить до Олександра. Тайсон, мабуть, ридає десь під ялинкою.

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До речі, раніше ми наводили найочікуваніший бій Усика у 2022 році – і це не проти Ф'юрі! Українського володаря чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі хочуть побачити у поєдинку проти кращого боксера незалежно від категорії Сауля Альвареса.