Розбив Усику голову і зламався: шок для британця

36-річний Джо Джойс, у якого вже в лютому мав би відбутися поєдинок із гучним суперником, ім'я якого не називалося, на ринг другого місяця 2022 року не вийде.
Причина – травма, якої на Новий рік британець зазнав у тренувальному таборі.
Про скасування майбутнього бою в інтерв'ю iFL TV заявив промоутер Джойса Френк Воррен.
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"У Джойса зламано зап'ястя. Ми домовилися про бій, відправили контракти і ось-ось мали анонсувати поєдинок. Але, на жаль, у Джо травма, і він надовго залишився поза грою", – сказав Воррен.
Зазначимо, що Джо Джойс має 13 перемог на профі-рингу (12 нокаутом) і жодної поразки. Він займає перший рядок у рейтингу WBO і давно вимагає бою з Олександром Усиком.
Більше того, Джойс мав побитися з Усиком 25 вересня 2021 року, але українець відмовився від цього поєдинку, коли у нього з'явилася можливість битися з Джошуа.
"У Джойса чудовий рух, він може важко вдарити. У його грудях б'ється велике серце. Міцний горішок. З ним у будь-кого будуть проблеми", – говорив про Джойса Тайсон Ф'юрі.
При цьому Джойс оригінально лякав Усика. Британець зліпив сніговика, який, за задумом Джо, уособлював українця, і розбив тому голову кулаком.