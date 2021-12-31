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Что популярно у популярных: самые крутые посты украинских спортсменов в Instagram

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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31 декабря, 19:53
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Лидером по количеству лайков в 2021 году стало фото Александра Усика с чемпионскими поясами после победы над Энтони Джошуа, оно собрало более 800 тысяч сердечек
Усик выиграл пояса, Зинченко стал отцом, а Свитолина вышла замуж
Усик выиграл пояса, Зинченко стал отцом, а Свитолина вышла замуж / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы регулярно обновляем рейтинг украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instgaram.

Единоличным лидером является Василий Ломаченко, у которого более 2 млн друзей.

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Но что постят наши звезды, чтобы привлечь аудиторию? Давайте прошерстим страницы Instagram ТОП-10 рейтинга и найдем самые залайканые сообщения.

Василий Ломаченко (бокс, 2 млн)

Больше всего откликов (более 326 тысяч) получил пост за 26 сентября. Василий запостил фото Александра Усика с чемпионскими поясами и подписал: "Слава Богу".

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Александр Усик (бокс, 1,6 млн)

Забавно, но точно такое же фото с такой же подписью, после победы над Джошуа, выставил в соцсети и Усик. Оно набрало более 836 тысяч лайков.

Александр Зинченко (футбол, 1,4 млн)

Почти 370 тысяч человек отметили, как понравившийся, снимок Влады Седан с роддома. Супруга игрока МанСити в августе родила дочку.

"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь!" – подписал фотографию футболист.

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Андрей Шевченко (футбол, 1 млн)

Больше всего лайков (почти 230 тысяч) собрал пост главного тренера сборной Украины после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Мы хотели и выиграли, играя с силой и гордостью! Вперед в четвертьфинал... Вместе", – написал тогда Шевченко.

Элина Свитолина (теннис, 829 тыс.)

"Лучший день в моей жизни", – так подписала свадебные фото лучшая теннисистка Украины. Летом Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Эти снимки собрали 168 тысяч сердечек.

Иван Редкач (бокс, 709 тыс.)

Скандальный боксер Иван Редкач в этом году женился. Его избранницей стала давняя возлюбленная Анна Андреева.

Фото со свадебной фотосессии стало самым популярным в Instagram боксер. Более 25 тысяч лайков собрал снимок, на котором Анна заехала в челюсть своему мужу.

"В нашей семье бокс на первом месте. Сегодня мы делаем то, что они не делают. А завтра мы можем сделать то, что они не могут!" – подписал фото Редкач.

Владимир Кличко (бокс, 665 тыс.)

Легендарный боксер покорил своих подписчиков не снимком, а мотивационной речью. Новогодний пост Владимира Кличко собрал 421 тысяч сердечек.

"Я не верю в новогодние обещания. Не верю в мотивацию. Я верю в силу воли.

Сила воли съедает мотивацию на завтрак. Страх на обед. И сомнение на ужин.

Мотивация ненадежна. Ее никогда не бывает там, где она вам нужен больше всего. Причина мотивации – это эмоция, а сила воли – это решение!" – написал Кличко.

Андрей Лунин (футбол, 527 тыс.)

Голкипер Реала собрал больше всего реакций (около 89 тысяч) на пост-прощание с капитаном команды Серхио Рамосом, который перешел в ПСЖ.

"Спасибо, кэп. Для меня было честью и гордостью работать с тобой.

Ты – замечательный пример как на поле, так и за его пределами. Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", – написал Лунин.

Дарья Белодед (дзюдо, 497 тыс.)

Наша дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. После чего написала длинный и эмоциональный пост в соцсетях, который собрал более 144 тысяч лайков.

"Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой олимпийской медали...

Сегодня я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио...

А мечта у меня все еще есть и я никому не дам отнять у меня ее осуществление!" – написала Дарья.

Алексей Торохтий (тяжелая атлетика, 457 тыс.)

Украинский тяжелоатлет в Instagram в основном постит видео, где учит всем премудростям обращения со штангой.

Но есть и пара фото. Самое залайканое (более 23 тысячи) – с олимпийским чемпионом Токио-2020 Лашей Талахадзе из Грузии.

"Рядом с Лашей я чувствовал себя ребенком", – подписал снимок Торохтий.

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