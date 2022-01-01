Усик против Кличко: в России сказали, кто лучше

Один из известных российских боксеров Григорий Дрозд отдал предпочтение Владимиру Кличко над Александром Усиком

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд считает, что Александра Усика либо Василия Ломаченко нельзя называть лучшим боксером Украины за всю историю, так как таковым, по мнению Дрозда, является Владимир Кличко.

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"Ломаченко и Усик – великолепные ребята, но для того, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, им нужно еще поработать. И поработать немало. Думаю, они приблизительно прошли этот путь на треть. Володя Кличко – легенда номер один хэвивейта, всемирно признанная. Саша – большой молодец, Вася – тоже, но пока их рядом ставить нельзя", – заявил каналу Usachev TV Дрозд, назвавший при этом Усика лучшим боксером мира в 2021 году.

Владимир Кличко / Фото: AFP

Напомним, после сентябрьской победы Усика над Джошуа наш сайт провел опрос на определение лучшего боксера в истории Украины. Им по итогам месячного голосования был назван Виталий Кличко.

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В том голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Его результаты оказались такими:

1. Виталий Кличко – 39,72%

2. Александр Усик – 31,76%

3. Владимир Кличко – 17,36%

4. Василий Ломаченко – 11,16%

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