Усик проти Кличка: у Росії сказали, хто кращий

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі росіянин Григорій Дрозд вважає, що Олександра Усика чи Василя Ломаченка не можна називати найкращим боксером України за всю історію, оскільки таким, на думку Дрозда, є Володимир Кличко.
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"Ломаченко та Усик – чудові хлопці, але для того, щоб зрівнятися зі спадщиною Володимира Кличка, їм потрібно ще попрацювати. І попрацювати чимало. Гадаю, вони приблизно пройшли цей шлях на третину. Володя Кличко – легенда номер один хевівейту, всесвітньо визнана. Сашко – великий молодець, Вася – теж, але поки що їх поруч ставити не можна", – заявив каналу Usachev TV Дрозд, який назвав при цьому Усика найкращим боксером світу 2021 року.
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Нагадаємо, після вересневої перемоги Усика над Джошуа наш сайт провів опитування на визначення найкращого боксера в історії України. Ним за підсумками місячного голосування було названо Віталія Кличка.
У тому голосуванні взяли участь майже 14 тисяч людей. Його результати виявилися такими:
- 1. Віталій Кличко – 39,72%
- 2. Олександр Усик – 31,76%
- 3. Володимир Кличко – 17,36%
- 4. Василь Ломаченко – 11,16%