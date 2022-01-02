Кінг-Конг із Куби вийшов на Усика, замісивши американця: відео нокауту

42-річний кубинський суперваж Луїс Ортіс нокаутував 35-річного американця Чарльза Мартіна в Лос-Анджелесі і став претендентом на чемпіонський пояс Олександра Усика

Ортіс нокаутував Мартіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Уже у першому раунді кубинець Ортіс опинився у нокдауні після короткого лівого хука Мартіна.

У другій трихвилинці Луїс на прізвисько Кінг-Конг ще раз упав, але знову швидко підвівся.

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Однак у шостому раунді кубинець помстився американцеві за всі попередні приниження. Спочатку Ортіс відправив Мартіна на підлогу рингу, а потім почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок.

Перемога кубинця технічним нокаутом.

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Що цікаво, на момент зупинки бою Ортіс програвав американцю за записками суддів – 45:48, 46:47, 45:48.

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Перемігши Мартіна, 42-річний Ортіс став офіційним претендентом на пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Олександр Усик.

Щоправда, отримати бій з Усиком 2022 року Ортісу, який раніше двічі програвав у чемпіонських поєдинках Деонтею Вайлдеру, буде вкрай складно.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Адже навесні в українця планується реванш з Ентоні Джошуа, а в другій половині року, у разі перемоги над Ей-Джеєм, може відбутися бій Усика за титул короля хевівейту з Тайсоном Ф'юрі.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що 1 січня ексукраїнець заїхав рефері у щелепу за нокаут на користь спадкоємця Кличків.