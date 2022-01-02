Ексукраїнець заїхав рефері у щелепу за нокаут на користь спадкоємця Кличків (відео)

Такого бокс ще не бачив – українець Віктор Вихрист виграв у ексспіввітчизника Яго Кіладзе, а той, вважаючи свою поразку несправедливою, напав на суддю у рингу

Рефері отримав від Кіладзе, присудивши перемогу Вихристу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Голлівуді, штат Флорида, грандіозним скандалом завершився бій між українським "спадкоємцем братів Кличків" гігантом Віктором Вихристом на прізвисько Faust ("Кулак") та ексукраїнцем, який нині виступає за Грузію, колишнім спаринг-партнером Володимира Кличка – Яго Кіладзе.

29-річний Вихрист переміг нокаутом у другому раунді, незгодний із достроковою зупинкою бою Кіладзе вдарив рефері у підборіддя.

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У цьому нетривалому поєдинку глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу. Оце була рубка!

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Після третього нокдауну Яго швидко підвівся, але американський рефері-бородань Самуель Бургос, начебто за вказівкою, зупинив бій, присудивши перемогу Вихристу.

Розлючений Кіладзе, готовий продовжувати бій, з таким рішенням був докорінно не згоден і вдарив суддю рукавичкою в щелепу, за що на нього, найвірогідніше, чекатиме тривала дискваліфікація.

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"Що з тобою, чоловіче?" – спитав рефері у Кіладзе, який досі не міг зрозуміти, чому припинили бій.

Бургос невдовзі підняв руку непереможного Вихриста, сповістивши про дев'яту і вкрай скандальну перемогу Віктора на профі-рингу.

Як заявив рефері, він зупинив бій, бо Кіладзе задкував, коли він попросив його підійти до нього. Але з цим можна посперечатися.