Экс-украинец заехал рефери в челюсть за нокаут в пользу наследника Кличко (видео)

В Голливуде, штат Флорида, грандиозным скандалом завершился бой между украинским "наследником братьев Кличко" гигантом Виктором Выхристом по прозвищу Faust ("Кулак") и экс-украинцем, ныне выступающим за Грузию, бывшим спарринг-партнером Владимира Кличко – Яго Киладзе.
29-летний Выхрист победил нокаутом во втором раунде, несогласный с досрочной остановкой боя Киладзе ударил рефери в подбородок.
В этом непродолжительном поединке зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга. Вот это была рубка!
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После третьего нокдауна Яго быстро поднялся, но американский рефери-бородач Самуэль Бургос, будто по указке, остановил бой, присудив победу Выхристу.
Разъяренный Киладзе, готовый продолжать бой, с таким решением был в корне не согласен и ударил судью перчаткой в челюсть, за что его, скорее всего, будет ждать длительная дисквалификация.
"Что с тобой, мужик?" – спросил рефери у Киладзе, который все еще не мог понять, почему прекратили бой.
Бургос же вскоре поднял руку непобедимого Выхриста, возвестив о девятой и крайне скандальной победе Виктора на профи-ринге.
Как заявил рефери, он остановил бой, потому что Киладзе пятился назад, когда он попросил его подойти к нему. Но с этим можно поспорить.
- "Киладзе засудили!"
- "Рефери, что это было?"
- "Рефери был заряжен", – такие гневные отзывы болельщики оставляют в соцсетях