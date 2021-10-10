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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Замісив суперника: український супертяж здобув перемогу на розігріві Ф'юрі – Вайлдер

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 жовтня, 06:30
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Український боксер Віктор Вихрист здобув восьму перемогу на професійному рингу в андеркарті супербоя між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером
Віктор Вихрист
Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

Поєдинок українця проти американця Майка Маршала відкривав програму андеркарту битви за титул WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер є на нашому сайті.

Читайте також: Ф'юрі – Вайлдер: де дивитися бій

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Вихрист домінував на рингу в перших раундах і логічно завершив поєдинок вже в третій трихвилинці.

У другому раунді Маршал побував в нокдауні, але знайшов в собі сили продовжити бій. Але не надовго! Уже в наступному раунді американець знову опинився на канвасі, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

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Результати всього андеркарту:

  • Роберт Хеленіус переміг Адама Ковнацкі
  • Ефе Аджагба поступився Франку Санчесу
  • Робейсі Рамірес переміг Орландо Гонсалеса Руїса
  • Едгар Берланга переміг Марсело Естебана Косереса
  • Джуліан Вільямс поступився Володимиру Ернадесу
  • Джаред Андерсон переміг нокаутом Володимира Терьошкіна
  • Віктор Вихрист нокаутував Майка Маршалла
  • Брюс Каррінгтон переміг Сесара Канту

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