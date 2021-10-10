Замісив суперника: український супертяж здобув перемогу на розігріві Ф'юрі – Вайлдер

Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net
Поєдинок українця проти американця Майка Маршала відкривав програму андеркарту битви за титул WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер є на нашому сайті.
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Вихрист домінував на рингу в перших раундах і логічно завершив поєдинок вже в третій трихвилинці.
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У другому раунді Маршал побував в нокдауні, але знайшов в собі сили продовжити бій. Але не надовго! Уже в наступному раунді американець знову опинився на канвасі, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.
Результати всього андеркарту:
- Роберт Хеленіус переміг Адама Ковнацкі
- Ефе Аджагба поступився Франку Санчесу
- Робейсі Рамірес переміг Орландо Гонсалеса Руїса
- Едгар Берланга переміг Марсело Естебана Косереса
- Джуліан Вільямс поступився Володимиру Ернадесу
- Джаред Андерсон переміг нокаутом Володимира Терьошкіна
- Віктор Вихрист нокаутував Майка Маршалла
- Брюс Каррінгтон переміг Сесара Канту