Замісив суперника: український супертяж здобув перемогу на розігріві Ф'юрі – Вайлдер

Український боксер Віктор Вихрист здобув восьму перемогу на професійному рингу в андеркарті супербоя між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером

Віктор Вихрист / Фото: Luckypunch.net

Поєдинок українця проти американця Майка Маршала відкривав програму андеркарту битви за титул WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер є на нашому сайті.

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Вихрист домінував на рингу в перших раундах і логічно завершив поєдинок вже в третій трихвилинці.

У другому раунді Маршал побував в нокдауні, але знайшов в собі сили продовжити бій. Але не надовго! Уже в наступному раунді американець знову опинився на канвасі, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

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Результати всього андеркарту: