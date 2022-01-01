Щасливі люди! Усик похвалився своїми хоромами (відео)

Український володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі зустрів Новий рік у розкішному житлі – Олександру аж співати захотілося

Усик на Новий рік заспівав / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога Усика над Джошуа стала головною подією минулого року в Україні. Тому не дивно, що настання 2022-го боксер зустрів у відмінному гуморі.

У Мережі з'явилося відео, як Олександр Усик у величезній оселі з декоративними рослинами, безліччю арок та вінтажними люстрами радіє Новому року, кружляючи та співаючи при цьому пісню Ольги Полякової & DZIDZIO "Щасливі люди".

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Раніше ми писали, що Олександр Усик, який завдяки гонорару за перемогу над Ентоні Джошуа очолив рейтинг мільйонерів українського спорту, зустрів 2022-й із неймовірною красунею.

Дружина боксера Катерина, вкоротивши волосся і одягнувши сексуальну білу міні-сукню, змінилася майже до невпізнання. Усик не міг відвести від неї очей.