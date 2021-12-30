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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик переможе Ф'юрі! Тренер Вайлдера озвучив чотири причини

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 грудня, 11:33
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Ф'юрі уже не той, а Усик жалить болючіше, ніж здається – Малік Скотт розповів, які фактори змусять Циганського короля капітулювати
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Якщо не навесні 2022 року, то у другій його половині може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі.

На думку колишнього спаринг-партнера українця британця Девіда Аллена, тільки Ф'юрі і до снаги здолати Усика.

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Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Але інший колишній спаринг-партнер Олександра, нинішній тренер Деонтея Вайлдера, американець Малік Скотт, з цим не згоден. Він пророкує Ф'юрі фіаско в бою з Усиком.

І ось чому.

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Ф'ЮРІ УЖЕ НЕ ТОЙ

"Ф'юрі часів бою з Володимиром Кличком завдав би Усику великих проблем за рахунок рухливості та рефлексів. Але нинішнього, значно вразливішого Фюрі Усик би переміг".

Ф'юрі, Усик і Джошуа
Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

НОГИ УСИКА

"Цей, більш важкий Тайсон Ф'юрі, який суне вперед, бажає ризикувати і навалюється на людей своєю вагою, – ідеальний варіант для Усика, оскільки Олександр має швидкі ноги, він використовує кути і не відмовчується на ближній дистанції".

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

ХИТРІСТЬ УКРАЇНЦЯ

"Усик – боєць, у якого вся система побудована навколо пасток, фінтів і чудової роботи на ногах. Плюс, він ще й шульга. У Усика легкі ноги, і він стає потужнішим. Коли Олександр бився з Джошуа, не було такого, що він намагався уникнути бою. Часом він йшов уперед і ризикував. Не можна сказати, що Усик не виявив натиску заради перемоги. Він жодного разу не тікав".

"Усик бився з потужними панчерами і не тікав від них. Немає такого, що він рятується втечею. Усик дає цим хлопцям можливості і змушує їх розплачуватися" .

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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УДАРИ ОЛЕКСАНДРА

"Усик – хороший контрпанчер, його удари більш точні. Удари Усика жалять болючіше, ніж здається. У рингу він має приховану силу".

Усик проти Джошуа
Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

"Отже, якби я робив ставку, то поставив би на перемогу Усика над Ф'юрі", – наводить слова Маліка Скотта Fightnnews.

Малік Скотт захоплюється Олександром Усіком
Малік Скотт захоплюється Олександром Усіком / Фото: Instagram

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що бою Усик – Ф'юрі хочуть усі, навіть Джошуа, але навесні він, найвірогідніше, не відбудеться через Ділліана Вайта.

Дивіться, як у вересні Усик здолав Джошуа

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