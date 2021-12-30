Усик переможе Ф'юрі! Тренер Вайлдера озвучив чотири причини

Якщо не навесні 2022 року, то у другій його половині може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі.
На думку колишнього спаринг-партнера українця британця Девіда Аллена, тільки Ф'юрі і до снаги здолати Усика.
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Але інший колишній спаринг-партнер Олександра, нинішній тренер Деонтея Вайлдера, американець Малік Скотт, з цим не згоден. Він пророкує Ф'юрі фіаско в бою з Усиком.
І ось чому.
Ф'ЮРІ УЖЕ НЕ ТОЙ
"Ф'юрі часів бою з Володимиром Кличком завдав би Усику великих проблем за рахунок рухливості та рефлексів. Але нинішнього, значно вразливішого Фюрі Усик би переміг".
НОГИ УСИКА
"Цей, більш важкий Тайсон Ф'юрі, який суне вперед, бажає ризикувати і навалюється на людей своєю вагою, – ідеальний варіант для Усика, оскільки Олександр має швидкі ноги, він використовує кути і не відмовчується на ближній дистанції".
ХИТРІСТЬ УКРАЇНЦЯ
"Усик – боєць, у якого вся система побудована навколо пасток, фінтів і чудової роботи на ногах. Плюс, він ще й шульга. У Усика легкі ноги, і він стає потужнішим. Коли Олександр бився з Джошуа, не було такого, що він намагався уникнути бою. Часом він йшов уперед і ризикував. Не можна сказати, що Усик не виявив натиску заради перемоги. Він жодного разу не тікав".
"Усик бився з потужними панчерами і не тікав від них. Немає такого, що він рятується втечею. Усик дає цим хлопцям можливості і змушує їх розплачуватися" .
УДАРИ ОЛЕКСАНДРА
"Усик – хороший контрпанчер, його удари більш точні. Удари Усика жалять болючіше, ніж здається. У рингу він має приховану силу".
"Отже, якби я робив ставку, то поставив би на перемогу Усика над Ф'юрі", – наводить слова Маліка Скотта Fightnnews.
Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що бою Усик – Ф'юрі хочуть усі, навіть Джошуа, але навесні він, найвірогідніше, не відбудеться через Ділліана Вайта.
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