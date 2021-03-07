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Шийці по печінці: "безголовий" нокаут від українського "Танка Т-34"

7 березня, 01:36

Олег Люлька Олег Люлька

Костянтин Довбищенко за хвилину знищив свого суперника, майже не вдаючись до ударів у голову

Український суперваж Костянтин Довбищенко здобув дуже швидку перемогу над своїм співвітчизником Вадимом Шийкою в Києві. Нагадаємо, в головному поєдинку вечора Владислав Сіренко здолав поляка Каміля Соколовського.

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Довбищенко на прізвисько "Танк Т-34" майже не довелося вдаватися до ударів у голову.

Уже на 23-й секунді Костянтин відправив суперника в нокдаун серією ударів по печінці. А варто було Шийці звестися на ноги, як "Танк Т-34" знову попер на нього, повторивши атаку по корпусу. У підсумку, Шийка знову присів на коліно і продовжити бій просто не ризикнув – вже під кінець першої хвилини поєдинку рефері зафіксував перемогу Довбищенка технічним нокаутом.

Відео швидкої перемоги Довбищенка

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Це дев'ята перемога в послужному списку "Танка Т-34" – стільки ж разів на профі-рингу він програвав.

Костянтин Довбищенко

Костянтин Довбищенко / Фото: ulionsboxingpromotions

Відзначимо, що серед глядачів на цьому вечорі боксу був і Олександр Усик.

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бокс нокаут відео нокауту Костянтин Довбищенко

Джерело: Сегодня|Спорт

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