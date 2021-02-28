Обняв суперника, а через п'ять секунд знищив: жорстокий нокаут в MMA

Гарний вчинок і ефектний нокаут стали окрасою поєдинку в Білорусі

На турнірі зі змішаних єдиноборств в Білорусі Contender series BFC місцевий боєць Артем Лук'янов здобув ефектну перемогу над представником Азербайджану Ісмаїлом Ісрафіловим.

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Втім, бій ознаменувався не звичними припадками ненависті, а доброзичливими обіймами бійців перед початком третього і вирішального раунду. Втім, відразу ж після цього Лук'янов точним ударом відправив суперника в глибокий нокаут. Ось таке вона білоруська гостинність.

Повне відео бою Лук'янов – Ісрафілов:

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Раніше ми писали, що український боєць-сепаратист Микита Крилов програв росіянину Магомеду Анкалаевуна турнірі UFC FIGHT NIGHT 186. Всі судді віддали перевагу російському бійцеві.

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