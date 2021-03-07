Ще одна перемога на шляху до Усика: Сіренко "нагодував" ударами поляка

До нокауту, правда, не дійшло. Але всі троє суддів нарахували 80:72 на користь Владислава

Непереможний український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко виграв свій 16-й бій на профі-рингу, здолавши в Києві поляка Каміля Соколовського.

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26-річний Сіренко домінував весь 8-раундовий поєдинок, але до нокауту справа не дійшла. Проте всі троє суддів віддали Сіренку переконливу перемогу з однаковим рахунком 80:72.

Повне відео бою Сіренко – Соколовський

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Сіренко в ударі / Фото: ulionsboxingpromotions

Для 34-річного Соколовського ця поразка стала 21-ю за 10 перемог.

Що стосується Сіренка, то з 16-ти своїх перемог 13 він добув достроково. Однак останнім часом нокаути даються Владиславу дедалі складніше.

Ось і попередній його бій теж пройшов всю дистанцію. У грудні Сіренко за очками виграв у іншого українця Довбищенка на прізвисько "Танк Т-34".

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Нагадаємо, раніше Сіренко кинув виклик Усику. "Коли доберуся до нього, нам доведеться побитися", – заявив Владислав. До речі, Усик був серед гостей вечора, в рамках якого Сіренко впорався з Соколовським.

Цього року Сіренко, за його словами, планує провести якомога більше боїв. Наступний може відбутися вже в квітні.

Найтовстішого боксера нокаутували в другому раунді Відео: Twitter

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