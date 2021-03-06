Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона

6 березня 1985 року 18 річний Майк Тайсон вперше вийшов на профі-ринг. Уже в першому раунді він знищив Гектора Мерседеса. Так почалося сходження легенди, на життєвій дорозі якої скандалів було не менше, ніж перемог.

Нокаут від повій

Реклама

У 1990 році Майк Тайсон, будучи на вершині слави, зазнав першої поразки в кар'єрі. У Токіо втратив всі пояси в бою з маловідомим Джеймсом Дугласом. Він майже не готувався до поєдинку, а проводив весь час із повіями, де були алкоголь і наркотики. Після бою Майка відправили на лікування від алкогольної залежності.

Тюрма за зґвалтування

"Я від самого початку знав, що не доб'юся справедливості. Адже мене судили не в Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі – суд відбувся в штаті Індіана, в одному з історичних оплотів ку-клукс-клану. Але я буду стверджувати це до кінця своїх днів: я не ґвалтував Дезіре Вашингтон. Вона знає це, і Всевишній знає це, і це залишиться на її совісті до кінця її життя", – скаже Майк Тайсон.

У 1992 році він отримав шість років за зґвалтування учасниці конкурсу "Міс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон.

Реклама

Шматок вуха

Ця історія вже писана-переписана. Тому дивіться самі, як Майк Тайсон кусав за вухо Евандера Холіфілда. Майка за це позбавили боксерської ліцензії.

Бійка після ДТП

У лютому 1999 року у Тайсона знову почалися проблеми з законом. Він отримав два роки умовно, 200 годин громадських робіт і 5000 штрафу за бійку після ДТП.

Покурив перед боєм

У жовтні 2000 року Тайсон проводив бій із Анджеєм Голотою. Перевага Майка було вражаючою. Він жорстоко бив супротивника і після другого раунду Голота відмовився виходити на бій. Поки поляк покидав залу, глядачі кидали в нього різні предмети. Пізніше представники телеканалу Showtime заявили, що Голота – боягуз, і більше вони ніколи його не покажуть на своєму каналі. Але Анджей потрапив до лікарні, де у нього виявили струс мозку і перелом лівої вилиці.

Реклама

А допінг-проба Тайсона показала наявність в крові слідів марихуани, і бій був визнаний таким, що не відбувся.

Штучний пеніс

Тайсон зізнався, що часто обманював допінг-офіцерів, користуючись штучним пенісом і сечею своєї дружини і дитини.

"Я наливав туди сечу своєї дитини або дружини. Але вона якось сказала: "Милий, тобі краще більше так не робити, бо я можу опинитися вагітною".

Король-банкрут

У 2003 році Майк оголошує себе банкрутом, розтративши 300 мільйонів доларів, а його борги перевищували 25 млн.

Більше не звір

Реклама

Під кінець своєї кар'єри Тайсона проводив бої, щоб розрахуватися з кредиторами. Але він вже не був тим грізним Майком, якого боялися всі. Після поразки від маловідомого Кевіна Макбрайда в Майка полетіло сміття з трибун, він показав вболівальникам середній палець і покинув ринг.

Майк вигравав за очками, але пропускав багато ударів. Фахівці впевнені, що Тайсон міг протриматися до кінця бою, але він вирішив здатися.

"Я міг продовжувати битися, але не хотів, тому що у мене більше немає сил. Вибачте, що всіх підвів. Якщо чесно, я вийшов, щоб заробити гроші – вони потрібні моїм дітям. Я більше не звір, яким був раніше. І так, я не буду більше виходити на ринг. Я не хочу ганьбити бокс, програючи боксерам рівня Макбрайда".

Тайсон заробив 5,5 мільйона доларів. Але через банкрутство отримав тільки 250 тисяч.

Трава біля будинку

Якось Майк висловився про низьку якість ринку марихуани в Штатах: "Мені шкода молодь, тому що вона купує третьосортну дурницю. Це ж хімія. На ринку немає сильних продавців".

Тому незабаром він відкрив власний бізнес із вирощування марихуани. І хоча Майк діє в рамках закону, цей бізнес скандальний. Багато хто не підтримує боксера.

Голокост vs рабство

В рамках рекламної кампанії в Польщі боксер повинен був відвідати різні історичні місця, пов'язані з Голокостом і Варшавським повстанням. Журналісти під час пресконференції запитали Тайсона, чи не вважає він використання трагедії в комерційних цілях неправильним. Після цього Майк гнівно прокоментував звинувачення.

"Ви, поляки, ні чорта не розумієте в трагедіях, якщо порівняти вашу історію з тим, що сталося з чорними в Америці. Нікого з вас не тримали в рабстві чортові 250 років! Ніхто не ґвалтував ваших матерів, сестер і братів перед тим, як вбити їх на ваших очах.

Те, що сталося з вами, жахливо. Але ніхто в світі не переніс стільки всього, скільки перенесли чорні", – заявив Тайсон.

Дивіться, як Майк Тайсон знищував своїх противників:



Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама