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Еще одна победа на пути к Усику: Сиренко "накормил" ударами поляка

7 марта, 00:48

Олег Люлька Олег Люлька

До нокаута, правда, не дошло. Но все трое судей насчитали 80:72 в пользу Владислава

Непобедимый украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко выиграл свой 16-й бой на профи-ринге, одолев в Киеве поляка Камиля Соколовски.

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26-летний Сиренко доминировал весь 8-раундовый поединок, но до нокаута дело не дошло. Тем не менее все трое судей отдали Сиренко убедительную победу с одинаковым счетом 80:72.

Полное видео боя Сиренко – Соколовски

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Сиренко в деле

Сиренко в деле / Фото: ulionsboxingpromotions

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Для 34-летнего Соколовски это поражение стало 21-м при 10 победах.

Что касается Сиренко, то из 16-ти своих побед 13 он добыл досрочно. Однако в последнее время нокауты даются Владиславу все сложнее.

Вот и предыдущий его бой тоже прошел всю дистанцию. В декабре Сиренко по очкам выиграл у другого украинца Довбищенко по прозвищу "Танк Т-34".

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Напомним, ранее Сиренко бросил вызов Усику. "Когда доберусь до него, нам придется подраться", – заявил Владислав. Кстати, Усик был среди гостей вечера, в рамках которого Сиренко разделался с Соколовски.

В этом году Сиренко, по его словам, планирует провести как можно больше боев. Следующий может состояться уже в апреле.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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победа бокс Владислав Сиренко

Источник: Сегодня|Спорт

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