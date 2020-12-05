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Украинский боец бросает вызов Усику: "Когда доберусь до него, нам придется подраться"

5 декабря, 08:32

Елена Павлова Елена Павлова

Супертяж Владислав Сиренко считает Александра очень крутым

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (14-0, 13 КО), который готовится к титульному бою против Константина Довбищенко, заявил, что хотел бы провести бой против Александра Усика (18-0, 13 КО). Ранее мы писали, что теннисист Стаховский и боксер Сиренко провели тренировки "по бартеру".

"Саша – очень крутой боксер, который в боях показывает свой класс. Меня, как молодого проспекта, он мотивирует стремиться приблизиться к нему, как можно ближе. Бой с Усиком? Все может быть. Конечно, я хотел бы боксировать с Александром. Когда смогу добраться до его уровня, нам придется с ним подраться", – сказал Сиренко YouTube-каналу Интер.

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Владислав Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

Также 25-летний Сиренко оценил перспективы бывшего абсолютного чемпиона крузервейта Усика в супертяжелом весе.

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"Существует в истории бокса много примеров, когда боксеры переходили из крузервейта в хэвивейт и добивались там хороших результатов. Например, Эвандер Холифилд. Насколько это будет возможно в случае с Александром, я не могу сказать. Но я уверен, что он готов это сделать, он дрался в любителях с очень большими ребятами", – сказал Владислав.

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Владислав Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

Напомним, что поединок между украинцами Сиренко и Довбищенко состоится уже 13 декабря, а на кону будет вакантный титул WBC Asia. В профессионалах Сиренко выиграл все 14 боев (13 – досрочно), последний из которых – 1 августа на дебютном вечере промоутерской компании Александра Усика.

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Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Владислав Сиренко
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