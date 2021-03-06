Нокаут на глазах у Усика! Украинский "Халк" забил белоруса в первом раунде

Игорь Шевадзуцкий добыл шестую победу на профи-ринге – и снова досрочно

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" на глазах у Александра Усика добыл эффектную победу над белорусом Александром Нихайчиком на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions. Все закончилось нокаутом уже в первом раунде!

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На третьей минуте поединка 30-летний уроженец Кривого Рога Игорь Шевадзуцкий, вес которого перед этим боем составил 122 кг, левым хуком на скачке попал в голову своему белорусскому сопернику. И тот, оказавшись на настиле ринга, так и не встал до того момента, когда рефери отсчитал десять.

Это уже шестая победа Игоря Шевадзуцкого на профессиональном ринге. Все добыты досрочно!

Смотрите видео нокаута от Шевадзуцкого

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Игорь Шевадзуцкий / Фото: ulionsboxingpromotions В тренде Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

Кстати, в этот раз Шевадзуцкий отметился не только нокаутом, но и эпическим выходом на ринг. Перед столичной публикой Игорь предстал в образе ковбоя.

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