Нокаут на глазах у Усика! Украинский "Халк" забил белоруса в первом раунде

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" на глазах у Александра Усика добыл эффектную победу над белорусом Александром Нихайчиком на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions. Все закончилось нокаутом уже в первом раунде!
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На третьей минуте поединка 30-летний уроженец Кривого Рога Игорь Шевадзуцкий, вес которого перед этим боем составил 122 кг, левым хуком на скачке попал в голову своему белорусскому сопернику. И тот, оказавшись на настиле ринга, так и не встал до того момента, когда рефери отсчитал десять.
Это уже шестая победа Игоря Шевадзуцкого на профессиональном ринге. Все добыты досрочно!
Смотрите видео нокаута от Шевадзуцкого
Кстати, в этот раз Шевадзуцкий отметился не только нокаутом, но и эпическим выходом на ринг. Перед столичной публикой Игорь предстал в образе ковбоя.
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