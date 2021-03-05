Голова болталась, как маятник, после убойного левого: молниеносный нокаут от студента

Вадим Клим разобрался с противником уже в первом раунде

В Украине появился еще один жесткий нокаутер. И пусть пока Вадим Клим только делает себе имя в олимпийском боксе, его поединок на чемпионате Украины до 22 лет привлек внимание иностранных ресурсов. Еще бы! Как забыть такой молниеносный нокаут, казалось бы, зажатого в углу Клима.

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Уже в первом раунде Вадим, находясь в одном из углов ринга, встретил своего оппонента сначала ударом правой в челюсть, а потом – левым хуком в голову. Шокированный соперник упал на настил, с горем пополам встал, но раскачивался как маятник, и судья остановил бой.

После такой расправы чемпиона Украины Клима признали лучшим боксером турнира. Также на соревнованиях определялся состав сборной сборной на чемпионат Европы, который пройдет в мае в Италии.

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Вадим Клим / Фото: ФБУ

Ранее мы писали, что украинского боксера брутально нокаутировали в чемпионском бою.

Также украинец отказался от боя из-за проблем с легкими после COVID-19.

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