Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Голова болталась, как маятник, после убойного левого: молниеносный нокаут от студента

5 марта, 22:08

Елена Павлова Елена Павлова

Вадим Клим разобрался с противником уже в первом раунде

В Украине появился еще один жесткий нокаутер. И пусть пока Вадим Клим только делает себе имя в олимпийском боксе, его поединок на чемпионате Украины до 22 лет привлек внимание иностранных ресурсов. Еще бы! Как забыть такой молниеносный нокаут, казалось бы, зажатого в углу Клима.

Реклама

Читайте также: Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?

Уже в первом раунде Вадим, находясь в одном из углов ринга, встретил своего оппонента сначала ударом правой в челюсть, а потом – левым хуком в голову. Шокированный соперник упал на настил, с горем пополам встал, но раскачивался как маятник, и судья остановил бой.

После такой расправы чемпиона Украины Клима признали лучшим боксером турнира. Также на соревнованиях определялся состав сборной сборной на чемпионат Европы, который пройдет в мае в Италии.

Реклама

Вадим Клим

Вадим Клим / Фото: ФБУ

Ранее мы писали, что украинского боксера брутально нокаутировали в чемпионском бою.

Также украинец отказался от боя из-за проблем с легкими после COVID-19.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер нокаут чемпионат Украины видео нокаута Вадим Клим
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?
Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?Бокс
Сенсация! Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении
Сенсация! Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевиденииБокс
Кличко похвастался мотоциклом. Фаны увидели на фото то, что может угробить экс-боксера
Кличко похвастался мотоциклом. Фаны увидели на фото то, что может угробить экс-боксераБокс
Боксер сложился в обратную сторону: нокаут года, о котором никто не знал
Боксер сложился в обратную сторону: нокаут года, о котором никто не зналБокс
Ярость и шок: украинский боксер разбил лицо сопернику, пока тот просил протереть ринг
Ярость и шок: украинский боксер разбил лицо сопернику, пока тот просил протереть рингБокс
Главный враг Ломаченко возвращается на ринг: Редкач получил в соперники финалиста Суперсерии
Главный враг Ломаченко возвращается на ринг: Редкач получил в соперники финалиста СуперсерииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять