Украинского боксера брутально нокаутировали в чемпионском бою

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук потерпел первое поражение в ринге. Вышло оно очень болезненным.

Богачук встречался с американцем Брэндоном Адамсом, а на кону были титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Поединок вышел боевым, иногда за гранью дозволенного. Рефери в третьем раунде даже снял балл с Адамса за удар ниже пояса. К середине поединка украинец прочно владел инициативой. Богачук выбрасывал больше ударов, загоняя противника к канатам.

Увлекшись атакой, Сергей забыл про защиту. В восьмом раунде Адамс мощнейшим левым боковым ударом вырубил украинца. Победа нокаутом!

Для 25-летнего Богачука – это был 19 бой и первое поражение.

@espn@Boxcino2015 alum @BAtheCannon with another upset KO win over @SBohachuk in on RingCity USA. The Cannon strikes again pic.twitter.com/O6gKG5vbDl