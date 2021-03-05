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Украинского боксера брутально нокаутировали в чемпионском бою

5 марта, 08:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сергей Богачук проиграл впервые в карьере

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук потерпел первое поражение в ринге. Вышло оно очень болезненным.

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Богачук встречался с американцем Брэндоном Адамсом, а на кону были титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Поединок вышел боевым, иногда за гранью дозволенного. Рефери в третьем раунде даже снял балл с Адамса за удар ниже пояса. К середине поединка украинец прочно владел инициативой. Богачук выбрасывал больше ударов, загоняя противника к канатам.

Увлекшись атакой, Сергей забыл про защиту. В восьмом раунде Адамс мощнейшим левым боковым ударом вырубил украинца. Победа нокаутом!

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Для 25-летнего Богачука – это был 19 бой и первое поражение.

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