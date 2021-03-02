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Украинец отказался от боя из-за проблем с легкими после COVID-19: что с бывшим чемпионом

2 марта, 18:48

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений Хитров должен был выйти в ринг уже 18 марта

Украинский суперсредневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) снялся с поединка против фрацузского проспекта Кристиана Мбилли (17-0, 16 КО). Бой нашего чемпиона мира среди любителей был запланирован на 18 марта 2021 года в шоу из серии Ring City в андеркарде схватки между экс-чемпионом Альберто Мачадо и американцем Эктором Танаджарой.

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Как сообщает инсайдер Дэн Рафаэль со ссылкой на свои источники, у Евгения начались проблемы с легкими после того, как украинский боксер переболел коронавирусом. И это мешает Хитрову проводить полноценные тренировки.

Евгений Хитров

Евгений Хитров / Фото: Instagram

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Ранее также известный украинский боксер Хитров признался, почему редко выходит в ринг.

В своем последнем бою в конце 2020-го Хитров замучил соперника за три раунда. Для 32-летнего Хитрова эта победа стала 20-й на профессиональном ринге и 17-й – досрочной. Также на его счету два поражения. Мбилли – 25-летний французский боксер камерунского происхождения по прозвищу "Крепкий". На его счету 17 побед в 17 боях и 16 нокаутов.

Смотрите, как Хитров тренируется в США

Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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боксер легкие Евгений Хитров коронавирус снялся COVID-19
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