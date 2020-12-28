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Украинский боксер матерился в прямом эфире, пока ему не позвонила мама

28 декабря, 17:41

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений Хитров не стеснялся в выражениях, рассказывая о своем переходе в профи

Известный украинский боксер Евгений Хитров на днях дал скандальное интервью, где не особо стеснялся в выражениях. Будучи чемпионом мира 2011 года Хитров остался недоволен тем, что его сперва засудили на Олимпиаде в Лондоне-2012, а затем на чемпионате Европы-2013 в Минске. Ранее известный боксер признался, почему редко выходит в ринг.

"Я понял, что наши пи**ры, которые у руля, будут сливать меня везде. Руководство меня на**й не защищало. Они меня продали. Мне это было не интересно. Поэтому я подыскал себе другие варианты. Я же не тупой пацан. Я что, всю жизнь потрачу на то, чтобы кто-то на мне зарабатывал? Вот я и приехал в США", — рассказал Хитров о переходе в профи boxing studio.

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Евгений Хитров

Евгений Хитров / Фото: Instagram

Но самое интересное было в том, что прямой эфир Хитрова слушала его мама. И в какой-то момент не выдержала и набрала боксера. Мама попросила сына меньше материться во время интервью, после чего он пообещал высказываться более культурно.

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В своем последнем бою в конце 2020-го Хитров замучил соперника за три раунда. Для 32-летнего Хитрова эта победа стала 20-й на профессиональном ринге и 17-й – досрочной. Также на его счету два поражения.

Смотрите, как Хитров тренируется в США

Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

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