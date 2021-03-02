Українець відмовився від бою через проблеми з легенями після COVID-19: що з колишнім чемпіоном

Євген Хитров повинен був вийти в ринг вже 18 березня

Український суперсередньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО) знявся з поєдинку проти фрацузского проспекту Крістіана Мбіллі (17-0, 16 КО). Бій нашого чемпіона світу серед любителів був запланований на 18 березня 2021 року в шоу з серії Ring City в андеркарді сутички між ексчемпіоном Альберто Мачадо і американцем Ектором Танаджарою.

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Як повідомляє інсайдер Ден Рафаель з посиланням на свої джерела, у Євгена почалися проблеми з легенями після того, як український боксер перехворів на COVID-19. І це заважає Хитрову проводити повноцінні тренування.

Євген Хитров / Фото: Instagram

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Раніше також відомий український боксер Хитров зізнався, чому рідко виходить в ринг.

У своєму останньому бою в кінці 2020-го Хитров замучив суперника за три раунди. Для 32-річного Хитрова ця перемога стала 20-ю на професійному рингу і 17-ю – достроковою. Також на його рахунку дві поразки. Мбіллі – 25-річний французький боксер камерунського походження на прізвисько "Міцний". На його рахунку 17 перемог в 17 боях і 16 нокаутів.

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