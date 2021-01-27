Скандальний Хитров повертається в ринг проти небитого "Міцного" француза

Раніше українець рідко виходив в ринг і скаржився на своїх промоутерів

Український боксер другої середньої ваги, колишній чемпіон світу серед любителів Євген Хитров (20-2, 17 КО) повернеться на ринг у поєдинку проти французького проспекту Крістіана Мбіллі (17-0, 16 КО). Раніше ми розповідали, що Хитров матюкався в прямому ефірі, поки йому не подзвонила мама.

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Євген Хитров / Фото: Instagram

Поєдинок 32-річного Хитрова проти Мбіллі відбудеться 18 березня в шоу з серії Ring City. Він пройде в андеркарді бою між колишнім чемпіоном світу пуерторіканцем Альберто Мачадо (22-2, 18 КО) і американським проспектом Ектором Танаджарой (19-0, 5 КО). Мбіллі – 25-річний французький боксер камерунського походження на прізвисько "Міцний". На його рахунку 17 перемог у 17 боях і 16 нокаутів.

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У 2021 році бої шоу з серії Ring City через коронавірус в США будуть проходити не в клубі Фредді Роуча Wild Card в Голлівуді, а в Пуерто-Ріко. Перше боксерське шоу серії в 2021 році відбудеться 4 березня. Головним поєдинком вечора стане бій нашого проспекту Сергія Богачука – українець претендує на звання "Відкриття року" в світі.

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Раніше також відомий український боксер Хитров зізнався, чому рідко виходить в ринг.

У своєму останньому бою в кінці 2020-го Хитров замучив суперника за три раунди. Для 32-річного Хитрова ця перемога стала 20-ю на професійному рингу і 17-ю – достроковою. Також на його рахунку дві поразки.

Дивіться, як Хитров тренується в США

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