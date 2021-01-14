Український боксер претендує на звання "Відкриття року" в світі

25-річний Сергій Богачук з Вінниці виграв всі 18 боїв у професіоналах

Одна з чотирьох найпрестижніших боксерських організацій, WBC, ще підбиває підсумки 2020 року. Всесвітня боксерська рада визначає найкращих у різних номінаціях голосуванням. Проводиться воно на офіційному сайті організації.

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На перемогу в розділі "Відкриття року" претендує українець Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі (super welter) – до 69,85 кг. Нещодавно стало відомо, що Богачук після COVID-19 повертається на ринг.

Сергій – уродженець Вінниці, живе в Каліфорнії (США). На професійному рингу він виграв 18 боїв, причому всі – достроково! У 2019 році він здобув п'ять перемог, у минулому – одну.

Сергій Богачук / Фото: Boxing Scene

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У конкурентах у українця значаться п'ять боксерів: британець Джо Джойс, мексиканці Ісаак Крус і Едвін Паломарес, Паня Прадабсрі з Таїланду, американець Едгар Берланга. У рейтингу WBC Богачук посідає сьоме місце, в IBF – дев'яте.

Цікаво, що в номінації "Подія року" фігурують бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса, а також Сергія Дерев'янченка проти Джермалла Чарло.

Раніше Богачук так бив суперника, що мексиканець відмовився виходити в ринг.

Дивіться, як тренується колишній суперник Усика латиш Майріс Бріедіс:

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram

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