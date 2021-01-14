Русский
$ 27,97
34,04
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Український боксер претендує на звання "Відкриття року" в світі

14 січня, 13:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

25-річний Сергій Богачук з Вінниці виграв всі 18 боїв у професіоналах

Одна з чотирьох найпрестижніших боксерських організацій, WBC, ще підбиває підсумки 2020 року. Всесвітня боксерська рада визначає найкращих у різних номінаціях голосуванням. Проводиться воно на офіційному сайті організації.

Реклама

На перемогу в розділі "Відкриття року" претендує українець Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі (super welter) – до 69,85 кг. Нещодавно стало відомо, що Богачук після COVID-19 повертається на ринг.

Сергій – уродженець Вінниці, живе в Каліфорнії (США). На професійному рингу він виграв 18 боїв, причому всі – достроково! У 2019 році він здобув п'ять перемог, у минулому – одну.

Сергій Богачук

Сергій Богачук / Фото: Boxing Scene

В тренді
Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021
Реклама

У конкурентах у українця значаться п'ять боксерів: британець Джо Джойс, мексиканці Ісаак Крус і Едвін Паломарес, Паня Прадабсрі з Таїланду, американець Едгар Берланга. У рейтингу WBC Богачук посідає сьоме місце, в IBF – дев'яте.

Цікаво, що в номінації "Подія року" фігурують бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса, а також Сергія Дерев'янченка проти Джермалла Чарло.

Раніше Богачук так бив суперника, що мексиканець відмовився виходити в ринг.

Дивіться, як тренується колишній суперник Усика латиш Майріс Бріедіс:

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відкриття бокс WBC Сергій Богачук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця Мейвезера
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця МейвезераБокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспіль
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспільБокс
Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце
Василю Ломаченку жорстко вказали на його місцеБокс
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти