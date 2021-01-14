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Украинский боксер претендует на звание "Открытие года" в мире

14 января, 13:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

25-летний Сергей Богачук из Винницы выиграл все 18 боев в профессионалах

Одна из четырех самых престижных боксерских организаций, WBC, еще подводит итоги 2020 года. Всемирный боксерский совет определяет лучших в различных номинациях голосованием. Проводится оно на официальном сайте организации.

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На победу в разделе "Открытие года" претендует украинец Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе (super welter) – до 69,85 кг. Недавно стало известно, что Богачук после COVID-19 возвращается на ринг.

Сергей – уроженец Винницы, живет в Калифорнии (США). На профессиональном ринге он выиграл 18 боев, причем, все – досрочно! В 2019 году он добыл пять побед, в минувшем – одну.

Сергей Богачук

Сергей Богачук / Фото: Boxing Scene

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В конкурентах у украинца значатся пять боксеров: британец Джо Джойс, мексиканцы Исаак Крус и Эдвин Паломарес, Паня Прадабсри из Таиланда, американец Эдгар Берланга. В рейтинге WBC Богачук занимает седьмое место, в IBF – девятое.

Интересно, что в номинации "Событие года" фигурируют бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, а также Сергея Деревянченко против Джермалла Чарло.

Ранее Богачук так избивал соперника, что мексиканец отказался выходить в ринг.

Смотрите, как тренируется бывший соперник Усика латыш Майрис Бриедис:

Майрис Бриедис бегает под песню Василия Жадана "Браття" Видео: Instagram

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