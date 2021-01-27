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Український боксер відмовився від титулу через гепатит, яким заразився від росіянина

27 січня, 10:46

Олег Люлька Олег Люлька

Киянин Карен Чухаджян розпрощався з чемпіонським поясом WBA International, здобутим у Калінінграді

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян відмовився від чемпіонського пояса WBA International, здобутого рік тому в Калінінграді, коли роздільним рішенням суддів Чухаджян переміг росіянина Сергія Воробйова.

"Пояс ми залишили. Спочатку ми хотіли його захищати, але гепатит, потім коронавірус, плюс розійшлися зі Sparta Boxing Promotions, і тоді не було кому організувати цей поєдинок. Тому вирішили пояс облишити", – зазначив киянин Чухаджян у коментарі XSport.

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Зазначимо, що гепатитом А, після якого Карен Чухаджян уже відновив тренування, він заразився саме від свого останнього суперника – росіянина Воробйова.

"Заразився від суперника. Він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю образи, ні в чому нікого не звинувачую і прошу інших утриматися від негативних коментарів", – казав із цього приводу раніше Карен Чухаджян.

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Карен Чухаджян

Карен Чухаджян / Фото: Instagram

Нагадаємо, що після тієї перемоги в РФ українець з вірменським корінням Чухаджян заявив: "Вважаю Росію агресором. Але це не означає, що я ненавиджу всіх росіян".

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бокс гепатит А Карен Чухаджян
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