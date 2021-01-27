Скандальный Хитров возвращается в ринг против небитого "Крепкого" француза

Ранее украинец редко выходил в ринг и жаловался на своих промоутеров

Украинский боксер второго среднего веса, бывший чемпион мира среди любителей Евгений Хитров (20-2, 17 КО) вернется на ринг в поединке против французского проспекта Кристиана Мбилли (17-0, 16 КО). Ранее мы рассказывали, что Хитров матерился в прямом эфире, пока ему не позвонила мама.

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Евгений Хитров / Фото: Instagram

Поединок 32-летнего Хитрова против Мбилли состоится 18 марта в шоу из серии Ring City. Он пройдет в андеркарде боя между бывшем чемпионом мира пуэрториканцем Альберто Мачадо (22-2, 18 КО) и американским проспектом Эктором Танаджарой (19-0, 5 КО). Мбилли – 25-летний французский боксер камерунского происхождения по прозвищу "Крепкий". На его счету 17 побед в 17 боях и 16 нокаутов.

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В 2021 году бои шоу из серии Ring City из-за коронавируса в США будут проходить не в клубе Фрэдди Роуча Wild Card в Голливуде, а в Пуэрто-Рико. Первое боксерское шоу серии в 2021 году состоится 4 марта. Главным поединком вечера станет бой нашего проспекта Сергея Богачука – украинец претендует на звание "Открытие года" в мире.

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Ранее также известный украинский боксер Хитров признался, почему редко выходит в ринг.

В своем последнем бою в конце 2020-го Хитров замучил соперника за три раунда. Для 32-летнего Хитрова эта победа стала 20-й на профессиональном ринге и 17-й – досрочной. Также на его счету два поражения.

Смотрите, как Хитров тренируется в США

Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

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