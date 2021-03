Українського боксера брутально нокаутували в чемпіонському бою

Перспективний український боксер Сергій Богачук зазнав першої поразки в рингу. Вийшла вона дуже болючою.

Богачук зустрічався з американцем Брендоном Адамсом, а на кону були титули чемпіона Континентальної Америки за версією WBC і чемпіона Північної Америки за версією WBO NABO.

Поєдинок вийшов бойовим, іноді за гранню дозволеного. Рефері в третьому раунді навіть зняв бал з Адамса за удар нижче пояса. До середини поєдинку українець міцно володів ініціативою. Богачук викидав більше ударів, заганяючи противника до канатів.

Захопившись атакою, Сергій забув про захист. У восьмому раунді Адамс потужним лівим боковим ударом вирубив українця. Перемога нокаутом!

Для 25-річного Богачука – це був 19-й бій і перша поразка.

