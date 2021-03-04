Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?

Скоро 18 лет, как Владимир Кличко потерпел самое быстрое поражение в карьере. 8 марта 2003 года три с половиной минуты понадобилось Корри Сандерсу, чтобы уничтожить чемпиона.

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Четыре раза Владимир был на полу! На это избиение больно смотреть. Судите сами.

Кто поиздевался над Кличко?

Корри Сандерсу было 37 лет. Компания "Юниверсум", которая вела братьев Кличко, специально подписала с ним контракт дабы свести с чемпионом WBO.

Корри родился в ЮАР. Был знатным бойцом в любителях – 180 побед в 191 бою. Однако не смог участвовать в крупных международных турнирах, поскольку ЮАР пребывала под санкциями.

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Поэтому после учебы он пошел работать в полицию Претории. Там Корри вернулся в бокс, поскольку санкции были сняты и он смог попробовать себя в профи.

На пути к Кличко Сандерс выигрывал чемпионский титул по версии WBU. В конце 90-х и начале 2000-х чемпионский пояс этой организации котировался высоко.

Кстати, чемпионом Корри стал после победы над Россом Пьюритти. Тем самым, который отметелил Владимира Кличко в Киеве.

Уступил он титул Хасиму Рахману. Тому, кто выключил свет перед Ленноксом Льюисом.

Но в 2003 году карьера Корри была на закате. Об этом подумал и Владимир, который с прохладцей отнесся к сопернику. И тут же был наказан.

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Месть за брата

В апреле 2004-го Сандерс получил шанс стать чемпионом мира по версии WBC. Для этого необходимо было лишь победить Кличко. Старшего. Но Виталий хорошо выучил ошибки брата и выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

Защищал дочь

22 сентября 2012 года в пригороде Претории семья Сандерса отмечала день рождения племянника боксера. В этот момент в ресторан ворвались грабители. Они начали стрельбу и Корри, прикрывая дочь, получил две шальные пули – в живот и руку. Боксера не спасли.

"Мы будем помнить Корри как великого человека как на ринге, так и за его пределами. Он был великим бойцом с большим сердцем, который всегда представлял бокс с положительной стороны", – так отреагировали на гибель Сандерса братья Кличко.

Вскоре полиция арестовала троих подозреваемых, граждан Зимбабве. 11 февраля 2015 верховный суд в Претории приговорил каждого из них к 43-м годам заключения.

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