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Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?

4 березня, 17:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Коррі Сандерс став жертвою нальоту грабіжників

Скоро 18 років, як Володимир Кличко зазнав найшвидшої поразки в кар'єрі. 8 березня 2003 року три з половиною хвилини знадобилися Коррі Сандерсу, щоб знищити чемпіона.

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Чотири рази Володимир був на підлозі! На це побиття боляче дивитися. Судіть самі.

Хто познущався над Кличком?

Коррі Сандерсу було 37 років. Компанія "Юніверсум", яка вела братів Кличків, спеціально підписала з ним контракт, щоб звести з чемпіоном WBO.

Коррі народився в ПАР. Був крутим бійцем в любителях – 180 перемог в 191 бою. Однак не зміг брати участь у великих міжнародних турнірах, оскільки ПАР перебувала під санкціями.

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Тому після навчання він пішов працювати до поліції Преторії. Там Коррі повернувся в бокс, оскільки санкції були зняті і він зміг спробувати себе в профі.

На шляху до Кличка Сандерс вигравав чемпіонський титул за версією WBU. Наприкінці 90-х і на початку 2000-х чемпіонський пояс цієї організації котирувався високо.

До речі, чемпіоном Коррі став після перемоги над Россом Пьюрітті. Тим самим, який побив Володимира Кличка в Києві.

Поступився він титулом Хасиму Рахману. Тому, хто вимкнув світло перед Ленноксом Льюїсом.

Але 2003 року кар'єра Коррі була на заході. Про це подумав і Володимир, який з прохолодою поставився до суперника. І тієї ж миті був покараний.

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Помста за брата

У квітні 2004-го Сандерс отримав шанс стати чемпіоном світу за версією WBC. Для цього необхідно було лише перемогти Кличка. Старшого. Але Віталій добре вивчив помилки брата і виграв технічним нокаутом у восьмому раунді.

Захищав доньку

22 вересня 2012 року в передмісті Преторії сім'я Сандерса відзначала день народження племінника боксера. У цей момент до ресторану увірвалися грабіжники. Вони почали стрілянину і Коррі, прикриваючи доньку, отримав дві випадкові кулі – в живіт і руку. Боксера не врятували.

"Ми пам'ятатимемо Коррі як велику людину як на рингу, так і за його межами. Він був великим бійцем з великим серцем, який завжди представляв бокс з позитивного боку", – так відреагували на загибель Сандерса брати Клички.

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Незабаром поліція заарештувала трьох підозрюваних, громадян Зімбабве. 11 лютого 2015 верховний суд в Преторії засудив кожного з них до 43-х років ув'язнення.

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бокс брати Клички Володимир Кличко
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