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Голова бовталася, як маятник, після забійного лівого: блискавичний нокаут студента

5 березня, 22:08

Олена Павлова Олена Павлова

Вадим Клим розібрався з противником вже в першому раунді

В Україні з'явився ще один жорсткий нокаутер. І нехай поки Вадим Клим тільки робить собі ім'я в олімпійському боксі, його поєдинок на чемпіонаті України до 22 років привернув увагу іноземних ресурсів. Ще б пак! Як забути такий блискавичний нокаут, здавалося б, затиснутого в куту Клима.

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Уже в першому раунді Вадим, перебуваючи в одному з кутів рингу, зустрів свого опонента спочатку ударом правою в щелепу, а потім – лівим хуком в голову. Шокований суперник впав на настил, з горем навпіл встав, але розгойдувався як маятник, і суддя зупинив бій.

Після такої розправи чемпіона України Клима визнали найкращим боксером турніру. Також на змаганнях визначався склад збірної на чемпіонат Європи, який пройде в травні в Італії.

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Вадим Клим

Вадим Клим / Фото: ФБУ

Раніше ми писали, що українського боксера брутально нокаутували в чемпіонському бою.

Також українець відмовився від бою через проблеми з легенями після COVID-19.

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боксер нокаут чемпіонат України відео нокауту Вадим Клим
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