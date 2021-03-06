Нокаут на очах у Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раунді

Ігор Шевадзуцький здобув шосту перемогу на профі-рингу – і знову достроково

Український суперваж Ігор Шевадзуцькй на прізвисько "Халк" на очах в Олександра Усика здобув ефектну перемогу над білорусом Олександром Ніхайчиком на вечорі боксу в Києві від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions. Все закінчилося нокаутом вже в першому раунді!

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На третій хвилині поєдинку 30-річний уродженець Кривого Рогу Ігор Шевадзуцький, вага якого перед цим боєм склала 122 кг, лівим хуком на стрибку поцілив у голову своєму білоруському супернику. І той, опинившись на підлозі рингу, так і не встав до того часу, коли рефері відрахував десять.

Це вже шоста перемога Ігоря Шевадзуцького на професійному рингу. Всі здобуті достроков!

Дивіться відео нокауту від Шевадзуцького

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Ігор Шевадзуцький / Фото: ulionsboxingpromotions В тренді Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

До речі, цього разу Шевадзуцький відзначився не тільки нокаутом, але й епічним виходом на ринг. Перед столичною публікою Ігор постав в образі ковбоя.

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