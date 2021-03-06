Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Нокаут на очах у Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раунді

6 березня, 23:24

Олег Люлька Олег Люлька

Ігор Шевадзуцький здобув шосту перемогу на профі-рингу – і знову достроково

Український суперваж Ігор Шевадзуцькй на прізвисько "Халк" на очах в Олександра Усика здобув ефектну перемогу над білорусом Олександром Ніхайчиком на вечорі боксу в Києві від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions. Все закінчилося нокаутом вже в першому раунді!

Реклама

Читайте також: Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування

На третій хвилині поєдинку 30-річний уродженець Кривого Рогу Ігор Шевадзуцький, вага якого перед цим боєм склала 122 кг, лівим хуком на стрибку поцілив у голову своєму білоруському супернику. І той, опинившись на підлозі рингу, так і не встав до того часу, коли рефері відрахував десять.

Це вже шоста перемога Ігоря Шевадзуцького на професійному рингу. Всі здобуті достроков!

Дивіться відео нокауту від Шевадзуцького

Реклама

Ігор Шевадзуцький

Ігор Шевадзуцький / Фото: ulionsboxingpromotions

В тренді
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

До речі, цього разу Шевадзуцький відзначився не тільки нокаутом, але й епічним виходом на ринг. Перед столичною публікою Ігор постав в образі ковбоя.

Реклама

Читайте також:

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Всі подробиці в спецтемі Бої цього уїк-енду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс нокаут відео нокауту Игорь Шевадзуцкий

Джерела: Сегодня|Спорт , ulionsboxingpromotions

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?
Кривдника Кличка вбили в ресторані. За що?Бокс
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченніБокс
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксера
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксераБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста Суперсеріі
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста СуперсерііБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти