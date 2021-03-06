Нокаут на очах у Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раунді

Український суперваж Ігор Шевадзуцькй на прізвисько "Халк" на очах в Олександра Усика здобув ефектну перемогу над білорусом Олександром Ніхайчиком на вечорі боксу в Києві від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions. Все закінчилося нокаутом вже в першому раунді!
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На третій хвилині поєдинку 30-річний уродженець Кривого Рогу Ігор Шевадзуцький, вага якого перед цим боєм склала 122 кг, лівим хуком на стрибку поцілив у голову своєму білоруському супернику. І той, опинившись на підлозі рингу, так і не встав до того часу, коли рефері відрахував десять.
Це вже шоста перемога Ігоря Шевадзуцького на професійному рингу. Всі здобуті достроков!
Дивіться відео нокауту від Шевадзуцького
До речі, цього разу Шевадзуцький відзначився не тільки нокаутом, але й епічним виходом на ринг. Перед столичною публікою Ігор постав в образі ковбоя.
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