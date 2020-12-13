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Усик, бойся! Сиренко даже с рассечением справился с "Танком Т-34"

13 декабря, 22:47

Олег Люлька Олег Люлька

Владислав Сиренко, угрожающий добраться до Александра Усика, по очкам одолел в Киеве Константина Довбищенко

В воскресенье, 13 декабря, в Киеве состоялся дебютный вечер бокса промоутерской компании ULions Boxing Promotions. В главном бою вечера украинский супертяжеловес Владислав Сиренко по очкам победил своего соотечественника Константина Довбищенко по прозвищу "Танк Т-34".

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Поединок прошел все 10 раундов, по ходу которых по очереди доминировал каждый из боксеров. В середине боя после сильного бокового от Довбищенко Сиренко получил рассечение, но это ему не помешало одолеть своего соперника и стать обладателем титула WBC Asia.

Победа Сиренко единогласным решением судей – 97:94, 96:95, 98:93. Таким образом 25-летний Владислав пока не знает горечи поражений на профи-ринге – 15 викторий, из которых 13 – нокаутом.

Владислав Сиренко
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Владислав Сиренко / Фото: Instagram

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Напомним, ранее Сиренко бросил вызов Усику. "Когда доберусь до него, нам придется подраться", – заявил Владислав. Кстати, Усик был среди зрителей у ринга, на котором Сиренко разделался с Довбищенко.

Смотрите, как Сиренко ранее нокаутировал Ди Берардино

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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бокс Александр Усик Владислав Сиренко

Источник: Сегодня|Спорт

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