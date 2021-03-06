Секс, деньги и трава: ТОП-10 скандалов Майка Тайсона

6 марта 1985 года 18-летний Майк Тайсон впервые вышел на профи-ринг. Уже в первом раунде он уничтожил Гектора Мерседеса. Так началось восхождение легенды, на жизненной дороге которой скандалов было не меньше, чем побед.

Нокаут от проституток

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В 1990 году Майк Тайсон, будучи на вершине славы, потерпел первое поражение в карьере. В Токио потерял все пояса в бою с малоизвестным Джеймсом Дугласом. Он почти не готовился к поединку, а проводил все время с проститутками, где были алкоголь и наркотики. После боя Майка отправили на лечение от алкогольной зависимости.

Тюрьма за изнасилование

"Я с самого начала знал, что не добьюсь справедливости. Ведь меня судили не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе – суд состоялся в штате Индиана, в одном из исторических оплотов ку-клукс-клана. Но я буду утверждать это до конца своих дней: я не насиловал Дезире Вашингтон. Она знает это, и Всевышний знает это, и это останется на ее совести до конца ее жизни", – скажет Майк Тайсон.

В 1992 году он получил шесть лет за изнасилование участницы конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон.

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Кусок уха

Эта история уже писана-переписана. Поэтому смотрите сами, как Майк Тайсон кусал за ухо Эвандера Холифилда. Майка за это лишили боксерской лицензии.

Драка после ДТП

В феврале 1999 года у Тайсона снова начались проблемы с законом. Он получил два года условно, 200 часов общественных работ и 5000 штрафа за драку после ДТП.

Покурил перед боем

В октябре 2000 года Тайсон проводил бой с Анджеем Голотой. Преимущество Майка было подавляющим. Он жестоко избивал противника и после второго раунда Голота отказался выходить на бой. Пока поляк покидал зал, зрители бросали в него разные предметы. Позже представители телеканала Showtime заявили, что Голота — трус, и больше они никогда его не покажут на своем канале. Но Анджей попал в больницу, где у него выявили сотрясение мозга и перелом левой скулы.

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А допинг-проба Тайсона показала наличие в крови следов марихуаны, и бой был признан несостоявшимся.

Искусственный пенис

Тайсон признался, что часто обманывал допинг-офицеров, пользуясь искусственным пенисом и мочой своей жены и ребенка.

"Я наливал туда мочу своего ребенка или жены. Но она как-то сказала: "Милый, тебе лучше больше так не делать, а то я могу оказаться беременной".

Король-банкрот

В 2003 году Майк объявляет себя банкротом, растратив состояние в 300 миллионов долларов, а его долги превышали 25 млн.

Больше не зверь

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Под конец своей карьеры Тайсон проводил бои, чтобы рассчитаться с кредиторами. Но он уже не был тем грозным Майком, которого боялись все. После поражения от малоизвестного Кевина Макбрайда в Майка полетел весь мусор с трибун, он показал болельщикам средний палец и покинул ринг.

Майк выигрывал по очкам, но пропускал много ударов. Специалисты уверены, что Тайсон мог продержаться до конца боя, но он решил сдаться.

"Я мог продолжать драться, но не хотел, потому что у меня больше нет сил. Простите, что всех подвел. Если честно, я вышел, чтобы заработать деньги – они нужны моим детям. Я больше не зверь, каким был раньше. И да, я не буду больше выходить на ринг. Я не хочу позорить бокс, проигрывая боксерам уровня Макбрайда".

Тайсон заработал 5,5 миллионов долларов. Но из-за банкротства получил только 250 тысяч.

Трава у дома

Как-то Майк высказался о низком качестве рынка марихуаны в Штатах: "Мне жаль молодежь, потому что она покупает третьесортную ерунду. Это же химия. На рынке нет сильных продавцов".

Поэтому вскоре он открыл собственный бизнес по выращиванию марихуаны. И хотя Майк действует в рамках закона, этот бизнес скандальный. Многие не поддерживают боксера.

Холокост vs рабство

В рамках рекламной кампании в Польше боксер должен был посетить различные исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты во время пресс-конференции спросили Тайсона, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным. После этого Майк гневно прокомментировал обвинения.

"Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с черными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чертовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестер и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах.

То, что произошло с вами, ужасно. Но никто в мире не перенес столько всего, сколько перенесли черные", – заявил Тайсон.

Смотрите, как Майк Тайсон уничтожал своих противников:



Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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